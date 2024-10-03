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        Adana'da bir çocuğu ısıran maymunun sahibine 41 bin 817 lira ceza yazıldı

        Adana'da bir çocuğu ısıran Hint Şebeği cinsi maymun doğa koruma yetkililerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 22:46 Güncelleme: 03.10.2024 - 22:54
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        Adana'da bir çocuğu ısıran maymunun sahibine 41 bin 817 lira ceza yazıldı
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        Adana'da bir çocuğu ısıran Hint Şebeği cinsi maymun doğa koruma yetkililerine teslim edildi.

        Merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğu maymun ısırdığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Koruma, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Maymunun Söğütlü Mahallesi'ndeki tutulduğu adrese giden ekipler, Hint Şebeği cinsi olduğu belirlenen hayvanı muhafaza altına aldı.

        Ekipler beslenmesi ve bakılması yasak olan maymunun sahibi R.Ç'ye (16) 41 bin 817 lira ceza uyguladı.

        Maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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