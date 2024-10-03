Adana'da bir çocuğu ısıran maymunun sahibine 41 bin 817 lira ceza yazıldı

Maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler beslenmesi ve bakılması yasak olan maymunun sahibi R.Ç'ye (16) 41 bin 817 lira ceza uyguladı.

Merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğu maymun ısırdığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Koruma, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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