TEKNOFEST şampiyonu insansız deniz aracı "Bükrek" festivalde sergileniyor

EREN BOZKURT - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Creatiny İnsansız Su Üstü Aracı Takımı tarafından geliştirilen "Bükrek", Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Araçları Yarışması'nda birincilik elde etti.

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Murat Sekban danışmanlığındaki Creatiny İnsansız Su Üstü Aracı Takımı, geliştirdikleri "Bükrek" isimli insansız deniz aracıyla, TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Araçları Yarışması'na katıldı.

Farklı mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan ekip, otonom ve manuel kategorilerindeki 3 parkuru başarıyla tamamlayarak yarışmada şampiyonluğa ulaştı. İnsansız deniz aracı prototipi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana'da, KTÜ'nün standında sergileniyor. - "Bizim için gurur kaynağı oldu" Takım kaptanı Hacer Ceylan, AA muhabirine, takımlarının 13 kişilik bir ekipten oluştuğunu belirtti.

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca düzenlenen İnsansız Deniz Araçları Yarışması'nda, "Lina" isim kayıcı gövdeli gemi prototipi ile Türkiye Şampiyonluğu elde ettiklerini anımsatan Ceylan, "Daha sonra ABD'de düzenlenen 13. RoboBoat 2023 Elektrikli Otonom SuÜstü Araç Yarışması"nda katıldık. Bu yarışmaya katılan ilk ve tek Türk takımıydık. Çoğu kıtadan yarışmacılar da vardı. Orada otonom alanında Dünya Şampiyonluğu, genel sıralamada da dünya ikinciliği elde ettik." diye konuştu. Ceylan, bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Deniz Araçları Yarışması'na katıldıklarını söyledi.