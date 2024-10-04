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        Görme kaybı olanlar oyun oynayarak göz egzersizlerini yapabiliyor

        SALİM TAŞ - Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammet Hakan Kırca, düşük görme engelli bireylerin göz egzersizlerini eğlenceli hale getirmek için geliştirdiği mobil uygulamasıyla TEKNOFEST'te üçüncülük elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:26
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        Görme kaybı olanlar oyun oynayarak göz egzersizlerini yapabiliyor
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        SALİM TAŞ - Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammet Hakan Kırca, düşük görme engelli bireylerin göz egzersizlerini eğlenceli hale getirmek için geliştirdiği mobil uygulamasıyla TEKNOFEST'te üçüncülük elde etti.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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