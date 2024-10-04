Görme kaybı olanlar oyun oynayarak göz egzersizlerini yapabiliyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının

SALİM TAŞ - Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammet Hakan Kırca, düşük görme engelli bireylerin göz egzersizlerini eğlenceli hale getirmek için geliştirdiği mobil uygulamasıyla TEKNOFEST'te üçüncülük elde etti.

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