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        "Teşkilat" dizisinin oyuncuları TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluştu

        TRT'nin sevilen dizilerinden "Teşkilat"ın oyuncuları, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) hayranlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:43
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        "Teşkilat" dizisinin oyuncuları TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluştu
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        TRT'nin sevilen dizilerinden "Teşkilat"ın oyuncuları, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) hayranlarıyla bir araya geldi.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

        Festivali ziyaret eden "Teşkilat" dizisinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin ve Melisa Akman, TRT standında düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Oyuncular, imza verdikleri hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Yunus Emre Yıldırımer, AA muhabirine, TEKNOFEST'in çok özel ve gurur verici bir organizasyon olduğunu söyledi.

        Festivalde olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yıldırımer, teknolojik gelişmeleri görme şansı bulduklarını anlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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