Tekno Kahramanlar, TEKNOFEST Adana ziyaretçilerini kritik teknolojilerle tanıştırıyor

TOLGA YANIK - HAVELSAN'ın TEKNOFEST Adana'ya özel oluşturduğu Tekno Kahramanlar isimli alanda, simülatörler, komuta kontrol sistemleri, kritik tesis güvenliği ve siber güvenlik gibi alanlarda animasyonlarla desteklenen birtakım senaryoları gerçekleştirme imkanı buluyor.

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