TEKNOFEST Adana'da dördüncü gün etkinlikleri başladı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST), dördüncü gününde akrobasi gösterilerinden, ileri teknoloji simülasyonlarına kadar çok sayıda etkinlik yapılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda sürüyor.

Festivalin dördüncü gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini takip edebilecek. - Dijital yolculuğa çıkılabilecek TEKNOFEST 2024'te oluşturulan "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek. Katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

- Diğer etkinlikler Festival ana sahnesinde, "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" etkinliği düzenlenecek. Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yapılacak. Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.