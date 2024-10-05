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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:53
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Adana Demirspor ligin ilk 7 haftasında sadece bir puan elde ederken, Samsunspor ise hanesine 15 puan yazdırdı.

        Mavi-lacivertli takım, rakibi karşısında ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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