Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Adana Demirspor ligin ilk 7 haftasında sadece bir puan elde ederken, Samsunspor ise hanesine 15 puan yazdırdı.
Mavi-lacivertli takım, rakibi karşısında ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
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