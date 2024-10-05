Yapay zekalı insansız su altı aracı TEKNOFEST'te "çifte sevinç" yaşattı

SERKAN AVCİ - Kocaeli Üniversitesi Kılavuz Aura Auv Takımı öğrencilerinin ürettiği otonom insansız su altı aracı, Adana'daki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda "en özgün yazılım" ve birincilik ödülünü kazandı.

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencilerden oluşan takım, otonom ve manuel kullanılabilecek şekilde ürettikleri insansız su altı aracıyla TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katıldı.