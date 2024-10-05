Yapay zekalı insansız su altı aracı TEKNOFEST'te "çifte sevinç" yaşattı
SERKAN AVCİ - Kocaeli Üniversitesi Kılavuz Aura Auv Takımı öğrencilerinin ürettiği otonom insansız su altı aracı, Adana'daki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda "en özgün yazılım" ve birincilik ödülünü kazandı.
SERKAN AVCİ - Kocaeli Üniversitesi Kılavuz Aura Auv Takımı öğrencilerinin ürettiği otonom insansız su altı aracı, Adana'daki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda "en özgün yazılım" ve birincilik ödülünü kazandı.
Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencilerden oluşan takım, otonom ve manuel kullanılabilecek şekilde ürettikleri insansız su altı aracıyla TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katıldı.
Yarışmanın "ileri" kategorisinde mücadele eden su altı aracı, verilen görevleri yerine getirerek birinciliğe layık görüldü.
"En özgün yazılım" ödülünü de kazanan proje, öğrencilere ikinci sevinci yaşattı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda süren, Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.