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        TEKNOFEST ziyaretçileri taktıkları rozetlerle Filistin'in özgürlük davasını anıyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan ziyaretçiler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e desteklerini "Özgür Filistin" yazılı rozetler takarak gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:06
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        TEKNOFEST ziyaretçileri taktıkları rozetlerle Filistin'in özgürlük davasını anıyor
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan ziyaretçiler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e desteklerini "Özgür Filistin" yazılı rozetler takarak gösteriyor.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda sürüyor.

        Festivale katılan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinin liderleri, Filistin direnişinin sembollerinden "karpuz diliminin" yer aldığı rozetler hazırlıyor.

        Gençler, stantlarını ziyaret eden katılımcılara "Özgür Filistin" anlamına gelen İngilizce "Free Palestine" yazılı rozetleri hediye ediyor.

        Ziyaretçiler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e desteklerini göstermek için festival alanında bu rozetleri takıyor.

        - "Filistin'in her zaman yanında olacağız"

        Rize'nin Pazar ilçesi Gençlik Merkezi Lideri Hızır Çatan, AA muhabirine, Filistin'in yanı sıra teknolojiye ve Türkiye'nin başarılarına ilişkin rozetler hazırladıklarını söyledi.

        Filistin'i her yerde hatırlatmaya çalıştıklarını belirten Çatan, "Filistin'in her zaman yanında olacağız. Orada gerçekten çok büyük soykırım var. Bunu kesinlikle unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

        Çatan, festivalde Filistin içerikli 7 bin 500 rozet dağıttıklarını, çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

        Gençlik liderlerinden Ensar Üst de çalışmayı gören katılımcılardan olumlu dönüş aldıklarını kaydetti.

        - "Rozet her zaman yakamızda olacak"

        Rozeti taşıyan ziyaretçilerden Fadime Güzel, TEKNOFEST'te Filistin'in hatırlanmasından etkilendiğini söyleyerek, "Filistin için yapılan küçük bir çalışma bile insanlığı unutmadığımızın en büyük göstergesi. Rozet çalışmasıyla bir nevi Filistin'e destek olunduğu, insanlığın utulmadığı gösterildi. Bu tür çalışmaların devamını diliyorum." diye konuştu.

        Erdoğan İsren Arslan da Gazze halkı için maddi ve manevi desteğin sürmesi gerektiğini belirterek, "Rozetleri görünce duygulandım. Birilerinin hala bu işlere sahip çıkmasından dolayı gururlandım. Bu rozet, sadece TEKNOFEST sürecinde değil her zaman yakamızda olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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