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        Öğrenciler "METATIP" yazılımıyla eğitim simülasyonlarına ücretsiz kavuşacak

        EREN BOZKURT/MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Doktor ve bilgisayar mühendisi iki kardeş, tıp, eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerinin kullandığı eğitim simülasyonunun maliyetini düşürmek amacıyla "METATIP" ismini verdikleri yerli yazılım geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:10
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        Öğrenciler "METATIP" yazılımıyla eğitim simülasyonlarına ücretsiz kavuşacak
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        EREN BOZKURT/MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Doktor ve bilgisayar mühendisi iki kardeş, tıp, eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerinin kullandığı eğitim simülasyonunun maliyetini düşürmek amacıyla "METATIP" ismini verdikleri yerli yazılım geliştirdi.

        Mustafa ve kardeşi Emre Kaan Şanverdi tıp, diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerinin ayda 70-80 dolar vererek aldığı bir yazılımı yerli ve milli olarak geliştirmeye karar verdi.

        TÜBİTAK'tan 900 bin lira hibe alan kardeşler, "METATIP" ismini verdikleri yazılımı 2 yılda geliştirdi.

        Hastane ve üniversitelerden alınan hastalıklı organ ve test görüntülerinin yüklenmesiyle oluşturulan simülasyon, sanal gerçeklik gözlüğüyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) Adana Havalimanı'ndaki etkinlik alanında deneyimlenebiliyor.

        - "Amacımız yerli ve milli yazılımla maliyetin düşürülmesi"

        Doktor Mustafa Şanverdi, AA muhabirine, kardeşiyle sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimlemek için bir şirkete gittiklerini söyledi.

        Burada tekstil ürünlerinin defilesinin yapıldığı 3 boyutlu bir evrene girdiklerini anlatan Şanverdi, şöyle konuştu:

        "Bilgisayar mühendisi kardeşime 'Bunları tekstil ürünlerini organ olarak yapabilir miyiz?' dedim ve bu yolculuğa başladık. Bu tarz yurt dışında da yazılım var. Fakat bizi onlardan ayıran özellik, bizim gerçek organlar ve MR ile CT görüntüleri üzerinde çalışmamız. Her üniversitenin etik kurulundan onay aldıktan sonra hastanın hastalıklı organlarını, MR ve CT görüntüleriyle kuruma özel cerrahi simülasyon hazırlayıp öyle sunuyoruz. Her üniversitenin kendi cerrahi simülasyonlarını ve anatomi laboratuvarını oluşturmayı hedefliyoruz."

        - "Amacımız yerli ve milli yazılımla maliyetin düşürülmesi"

        Şanverdi, yazılımın yerli ve milli olduğuna dikkati çekti.

        Yazılımın fiyatının, yabancı yazılımlara göre çok uygun olduğunu vurgulayan Şanverdi, "Maliyeti çok uygun tutup, öğrencilere değil de üniversitelere satacağız. Üniversiteler de öğrencilere ücretsiz sunacak. Yabancı yazılımlar öğrenci başına aylık 70-80 dolar. Fakat biz öğrencilere değil de hastanelere ve üniversitelere yıllık 1000-1200 dolar satmayı planlıyoruz. Üniversite içindeki tüm tıp, diş hekimliği, ve eczacılık öğrencileri ücretsiz olarak yararlanabilecektir. Amacımız yerli ve milli yazılımla maliyetin düşürülmesi." dedi.

        Türkiye'de birçok firmanın bu tür yazılım üstünde çalışma yaptığını belirten Şanverdi, "Amacımız 3 boyutlu evrende organları görüntüleyebilmek. Dünyada 2 boyutlu eğitime neden razı olalım? Tüm cerrahlar 2 boyutlu ekrandan görüp işlem yapıyorlar. Biz bunu 3 boyutlu ortama taşımayı hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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