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        Liselilerin tasarladığı mini kargo uçağının prototipi TEKNOFEST'te beğeniye sunuldu

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Adana'da robotik kodlama eğitimi alan 4 lise öğrencisinin tasarladığı mini kargo uçağının prototipi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:06
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        Liselilerin tasarladığı mini kargo uçağının prototipi TEKNOFEST'te beğeniye sunuldu
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Adana'da robotik kodlama eğitimi alan 4 lise öğrencisinin tasarladığı mini kargo uçağının prototipi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının festivaldeki standında Ceyhan Gençlik Merkezi öncülüğünde hazırlanan projeler de sergileniyor.

        Ziyaretçilerin beğenisine sunulan çalışmaların arasında merkezde robotik kodlama eğitimi alan 4 lise öğrencisinin, afet bölgelerine yardım malzemesi ulaştırmayı hedefledikleri iki motorlu mini uçağı öne çıkıyor.

        Gençlerin 6 ayda prototipini tasarladıkları uçağın, projenin tamamlanmasıyla 5 kilograma kadar malzeme taşıması hedefleniyor.

        Standı ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın inceleyip üzerine imza attığı prototip, uzaktan kumandayla kontrol ediliyor.

        - "Öğrencilerin lisede böyle bir projede yer almaları müthiş"

        Merkezin robotik kodlama eğitmeni Halis Emre Yaldız, AA muhabirine, gençlerin projesini TEKNOFEST'te sergilemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Uçağın iki motorunun gücüyle havalandığını belirten Yaldız, "Projenin devamında yük kapasitesini artırmak, iniş ve uçuş kabiliyetini geliştirmek istiyoruz." dedi.

        Yaldız, çalışmanın lise öğrencilerinin elinden çıkmasının önemine işaret ederek, "Öğrencilerin lisede böyle bir projede yer almaları müthiş. Çocuklarımızın gelecekte ülkemiz için büyük projelerde yer alacağından eminiz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Samet Kaplan da mini uçağı afet bölgelerine yardım taşıma hedefiyle tasarladıklarını vurgulayarak,"TEKNOFEST'te olmaktan çok mutluyuz. Uçağımızda Selçuk Bayraktar'ın imzası var." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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