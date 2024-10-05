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        Deniz Harp Okulu öğrencilerinin "askeri turbo fan modülü" TEKNOFEST'te birinci oldu

        SERKAN AVCİ - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencilerinin hava araçları için tasarladığı "askeri turbo fan modülü", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin "Jet Motor Tasarım Yarışması"nda birincilik ödülü aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:44
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        Deniz Harp Okulu öğrencilerinin "askeri turbo fan modülü" TEKNOFEST'te birinci oldu
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        SERKAN AVCİ - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencilerinin hava araçları için tasarladığı "askeri turbo fan modülü", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin "Jet Motor Tasarım Yarışması"nda birincilik ödülü aldı.

        Okul bünyesinde kurulan İki Mavi Takımı'ndan 7 öğrenci, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğuş Özkan danışmanlığında dron ve insansız hava araçlarında (İHA) kullanılması için fan modülü üretti.

        Öğrenciler, hava araçlarındaki motorların etki kuvvetini artıran modül ile TEKNOFEST'in Jet Motor Tasarım Yarışması'na katıldı.

        Jüri değerlendirmesi sonucu birinci olan proje, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te sergilenmeye başladı.

        Takımın standını ziyaret edenler, yerli ve milli "askeri turbo fan modülü" hakkında bilgi aldı.

        - Üst üste 3 yıl birincilik ödülü aldılar

        Takım kaptanı Enes Şerefoğlu, AA muhabirine, 2021'den beri TEKNOFEST'e katıldıklarını söyledi.

        Festivalde katıldıkları ilk yarışmada ikincilik ödülü kazandıklarını dile getiren Şerefoğlu, "İkincilikten sonra 3 yıl üst üste birinci olduk. Bu başarılarımızda bize desteklerini esirgemeyen Sayın Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile dekanımız ve okul komutanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        - "TEI-TF6000'nın fan modülünün küçük boyutunu yaptık

        Şerefoğlu, modülü kendilerinin tasarladığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Şu anda sadece TEI, turbo fan modülü üzerine çalışıyor. İlk yerli turbofan uçak motoru TEI-TF6000'nın fan modülünün küçük boyutunu yaptık. Bu modül, askeri alandaki dronlar, gemi savar füzeleri ve küçük çaplı İHA'larda kullanılabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde iyi bir subay olmayı hedefliyoruz. Bunun ışığında Türk Silahlı Kuvvetleri çatısında altındaki yerli ve milli projelerde boy göstermek istiyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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