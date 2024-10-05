Adana'da devrilen kamyonetteki aynı aileden 6 kişi yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Hasan Esmer yönetimindeki 12 AC 901 plakalı kamyonet, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek Tüneli mevkisinde, orta şeritteki bariyere çarparak ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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