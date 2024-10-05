TEKNOFEST Adana'da "iyilik, merhamet ve adalet" temalı projeler tanıtıldı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) "iyilik, merhamet ve adalet" temalı projelerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olarak yer aldığı TEKNOFEST, dördüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Festivalde, "TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi" yarışması kapsamında üniversite ve üzeri kategoride dereceye giren 186 takım, şampiyonlar şampiyonu olmak için birbiriyle rekabet etti.