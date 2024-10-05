Saimbeyli ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST'i gezdi
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) etkinliklere katıldı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) etkinliklere katıldı.
Belediye tarafından düzenlenen programda 504 öğrenci, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Adana Havalimanı'nda düzenlenen festivali ziyaret etti.
Stantları gezen öğrenciler, sergilenen ürünleri inceledi.
Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamındaki etkinliklere katıldı, gösterileri izledi.
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