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        Saimbeyli ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST'i gezdi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) etkinliklere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 18:10 Güncelleme: 05.10.2024 - 18:34
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        Saimbeyli ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST'i gezdi
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) etkinliklere katıldı.

        Belediye tarafından düzenlenen programda 504 öğrenci, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Adana Havalimanı'nda düzenlenen festivali ziyaret etti.

        Stantları gezen öğrenciler, sergilenen ürünleri inceledi.

        Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamındaki etkinliklere katıldı, gösterileri izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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