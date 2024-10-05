Saimbeyli ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST'i gezdi

Belediye tarafından düzenlenen programda 504 öğrenci, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Adana Havalimanı'nda düzenlenen festivali ziyaret etti.

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