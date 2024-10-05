Adana'da gökyüzü TEKNOFEST'teki hava gösterileriyle renklendi

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan ziyaretçiler, 18 farklı hava gösterisi izleme şansı buldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam etti.

Festivalin 4'üncü gününde, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların da olduğu 18 hava gösterisi yapıldı.