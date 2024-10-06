Liselilerin hazırladığı mamografi analiz eden yazılım ödülünü TEKNOFEST'te aldı
İstanbul ve Ordu'dan 5 liseli gencin geliştirdiği mamografi sonuçlarında kitle tespiti yaparak meme görüntülemesi raporu hazırlanmasına yardımcı olan yapay zeka tabanlı yerli yazılım, ödülünü TEKNOFEST'te aldı.
İstanbul ve Ordu'dan 5 liseli gencin geliştirdiği mamografi sonuçlarında kitle tespiti yaparak meme görüntülemesi raporu hazırlanmasına yardımcı olan yapay zeka tabanlı yerli yazılım, ödülünü TEKNOFEST'te aldı.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından sağlıkta yapay zeka kullanımına dair açılan yarışmada, katılımcılara mamografi görüntüleri göndererek kitle tespiti ve zararlı-zararsız kategorisinin tespit edilmesi istendi.
İstanbul ve Ordu'dan bir araya gelen Akın Korkmaz, Yiğit Uslu, Mümin Esad Gül, Umut Elmas ve Ufuk Durmuş, yarışmaya mamografi sonucunda kitleyi ve zararlı olup olmadığını tespit eden yapay zeka destekli yerli yazılımla katıldı.
Yapılan değerlendirme sonucu birinci olan proje, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının
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