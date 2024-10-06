TEKNOFEST buluşları TÜRKPATENT'in katkılarıyla ticarileşecek

MERTKAN ORUÇ - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, TEKNOFEST kapsamında düzenledikleri fuara yatırımcıların da davet edildiğini ve buluşların hızlı ticarileşmesine katkı sağladıklarını bildirdi.

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