Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği "sosyal robot" TEKNOFEST'te sergileniyor

        MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu "Joysper" isimli takım, "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" alanında geliştirdiği sosyal robot ile otizmli çocuklara, insanlarla daha rahat ve kolay iletişim kurmada basamak olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği "sosyal robot" TEKNOFEST'te sergileniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu "Joysper" isimli takım, "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" alanında geliştirdiği sosyal robot ile otizmli çocuklara, insanlarla daha rahat ve kolay iletişim kurmada basamak olmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        İnternetteki sahte ürünleri bulan yazılım, markaları ve tüketicileri koruyo...
        İnternetteki sahte ürünleri bulan yazılım, markaları ve tüketicileri koruyo...
        TEKNOFEST buluşları TÜRKPATENT'in katkılarıyla ticarileşecek
        TEKNOFEST buluşları TÜRKPATENT'in katkılarıyla ticarileşecek
        Lise öğrencilerinin afetlerde kullanılması için ürettiği İHA birincilik ald...
        Lise öğrencilerinin afetlerde kullanılması için ürettiği İHA birincilik ald...
        Liselilerin hazırladığı mamografi analiz eden yazılım ödülünü TEKNOFEST'te...
        Liselilerin hazırladığı mamografi analiz eden yazılım ödülünü TEKNOFEST'te...
        TEKNOFEST Adana'da son gün etkinleri başladı
        TEKNOFEST Adana'da son gün etkinleri başladı
        Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından
        Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından