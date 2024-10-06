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        Afet, yangın ve arama kurtarma eğitimleri sanal ortama taşınıyor

        Hayrat İnsani Yardım Derneği, kendi imkanlarıyla hazırladığı yazılımla afet, yangın ve arama kurtarma eğitimi almak isteyenlerin bu eğitimleri sanal ortamda alabilmelerine imkan tanımaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:49 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:57
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        Afet, yangın ve arama kurtarma eğitimleri sanal ortama taşınıyor
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        Hayrat İnsani Yardım Derneği, kendi imkanlarıyla hazırladığı yazılımla afet, yangın ve arama kurtarma eğitimi almak isteyenlerin bu eğitimleri sanal ortamda alabilmelerine imkan tanımaya çalışıyor.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

        Festivale katılan Hayrat İnsani Yardım Derneği de afet ve arama kurtarma eğitimlerinin sanal ortamda verilebilmesini sağlamak adına hazırladığı yazılımı tanıtıyor.

        İlk etapta hazırlanan sanal gerçeklik programında, yangın çeşitleri ve yangına hangi yangın tüpüyle müdahale edileceği hakkında uygulamalı eğitim veriliyor.

        Derneğin arama kurtarma sorumlusu Arif Emre Camuzcu, hazırladıkları sanal eğitim programıyla insanları afetlere karşı hazırlamak istediklerini söyledi.

        AFAD ile işbirliğinde faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Camuzcu, "Sahada eğitim almak, gönüllüler açısından meşakkatli bir iş. Yani insanlar mesaisinden feragat ederek AFAD'a gelip bu eğitimi almak zorunda. Bunu yaparken çok zorluk yaşanıyor, hem AFAD hem bizim açımızdan genel bir problem zaten bu. Sanal bir ortamda bu eğitimleri vererek bu problemin önüne geçebileceğimizi düşündük." diye konuştu.

        - İlk uygulama yangınlar üzerine

        Camuzcu, yazılımı, derneğin teknoloji biriminin geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "İlk etaptaki uygulamamız yangın üzerine. Yangınları nasıl söndürebiliriz, yangın çeşitleri nelerdir, yangın tüpü nasıl kullanılır gibi konuları ele aldık. Bunu daha da geliştireceğiz. AFAD'ın diğer eğitimlerine de bunu uyarlamayı planlıyoruz. İleriki seviyelerde diğer eğitim modellerine yönelerek ve gönüllülük sistemlerini de sistemin içine katarak daha aktif hale getirme planlamalarımız var. Yani isteyenler, istediği vakitte bu eğitimi alarak sisteme dahil olabilecek. Bu sistemle afet bilinci gelişmiş, afet bilinci olan bir vatandaş olacak, asıl amacımız bu, çünkü afetler ülkesinde yaşıyoruz. Her an her türlü afet olabiliyor. Bizim buna karşı önlemimizi alıp bilinçlenerek, hazır bir vaziyette bulunmamız gerekiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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