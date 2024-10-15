Adana'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018'de Hakan A'nın ateşli silahla vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Serkan Şarakman'ı yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

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