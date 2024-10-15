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        Adana'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da bir kişiyi silahla yaralamaktan hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:12 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:12
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        Adana'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da bir kişiyi silahla yaralamaktan hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018'de Hakan A'nın ateşli silahla vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Serkan Şarakman'ı yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

        Ekipler, firari hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde bulunduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, hükümlüyü sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

        Serkan Şarakman, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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