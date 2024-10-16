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        Devlet desteğiyle dijital oyun geliştiren genç girişimci 5 kişiye de istihdam sağladı

        YUSUF KOYUN - Mersin Teknopark'ta kendi firmasını kuran 27 yaşındaki Yusuf Akı, devletten aldığı hibe desteğiyle bilgisayar ve mobil cihaz tabanlı oyun geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:46
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        Devlet desteğiyle dijital oyun geliştiren genç girişimci 5 kişiye de istihdam sağladı
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        YUSUF KOYUN - Mersin Teknopark'ta kendi firmasını kuran 27 yaşındaki Yusuf Akı, devletten aldığı hibe desteğiyle bilgisayar ve mobil cihaz tabanlı oyun geliştirdi.

        Elektrik-elektronik mühendisi Akı, bir yıl önce bilgisayar ve mobil cihaz tabanlı oyunlar tasarlamak için Mersin Teknopark'ta kendi firmasını kurdu.

        Akı'nın kurduğu firma, uzayda hayatta kalma misyonunu taşıyan ilk dijital ürününü geliştirme sürecinde maddi kaynak bulmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Çukurova Kalkınma Ajansına başvurdu.

        Çukurova Kalkınma Ajansı, projesini incelediği firmaya 493 bin lira hibe desteği verdi.

        Firma, aldığı hibeyle bir yılın sonunda "Captain Edgar Giza" adını verdiği oyunu tamamlayarak nihai ürüne dönüştürdü.

        Piyasaya sürülme aşamasındaki oyun, 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ilk kez kullanıcıların deneyimine sunuldu.

        - Oyunun hikayesini babasıyla yazdı

        Yusuf Akı, AA muhabirine, bir yıl önce tek başına kurduğu firmada şu an 5 personelle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Oyunun hikayesini yaklaşık 3 yıl önce babası Adem Akı (53) ile yazmaya başladığını belirten Akı, "Babamla hikayesini yazmaya başladığım oyunu tasarım sürecinin ardından Çukurova Kalkınma Ajansından aldığım destekle tam bir yılın sonunda nihai ürüne dönüştürdüm. Oyunumuz, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uzayda hayatta kalma oyunudur. Uzayda bir karakterimiz var. Bir astronotun karşılaşabileceği tüm aşamaları bu oyunda deneyimleme imkanı buluyorsunuz." diye konuştu.

        - "Bu oyun çocuklara da hitap ediyor"

        Akı, oyunda, farklı elementleri kullanarak uzayda hayatta kalma simülasyonunu kullanıcılara yaşattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu oyun çocuklara da hitap ediyor. Oyunu oynayan çocuklar elementleri tanıma imkanı bulacaktır. Kullanıcılar, uzayda buldukları elementleri etkin değerlendirme ve kısıtlı oksijen imkanında hayatta kalma deneyimini bir arada yaşayacak. Bu da aslında ülkemizin uzay misyonuna bir destek, bizim için de bir onur ve gurur vesilesidir."

        Dijital oyun dağıtım platformunca 3 haftalık inceleme sürecinin devam ettiğini vurgulayan Akı, oyunda şu an 10 bin ön satış rakamına ulaştıklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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