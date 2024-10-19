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        Adana'da kavgayı ayırmak isteyen kişi tabancayla yaralandı

        Adana'da sokakta kavga eden kızları ayırmak isteyen bir kişi, olay yerine gelen kızlardan birinin dayısı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:49 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:02
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        Adana'da kavgayı ayırmak isteyen kişi tabancayla yaralandı
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        Adana'da sokakta kavga eden kızları ayırmak isteyen bir kişi, olay yerine gelen kızlardan birinin dayısı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle kavga eden G.Ç ve Z.B'yi, bu sırada oradan geçen Mehmet Emin C. (21) ayırmak istedi.

        Olay yerine gelerek kavgaya dahil olan G.Ç'nin dayısı Ömer S. (36) tabancayla Mehmet Emin C'ye ateş etti.

        Ayağından yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan Ömer S. ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adileyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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