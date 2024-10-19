Adana'da kavgayı ayırmak isteyen kişi tabancayla yaralandı

Adana'da sokakta kavga eden kızları ayırmak isteyen bir kişi, olay yerine gelen kızlardan birinin dayısı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle kavga eden G.Ç ve Z.B'yi, bu sırada oradan geçen Mehmet Emin C. (21) ayırmak istedi.

Olay yerine gelerek kavgaya dahil olan G.Ç'nin dayısı Ömer S. (36) tabancayla Mehmet Emin C'ye ateş etti.

Ayağından yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.