Adana'da iş arkadaşını av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki çiftlikte birlikte çalıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Dörtağaç Mahallesi'ndeki çiftlikte Ramazan Gülsever'in (27) öldürülmesine ilişkin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık E.B. (69) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları ve müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, birlikte çalıştığı Gülsever'in kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Bahçede çalıştığım sırada yanıma gelip bana tokat attı. Korkutmak için tüfekle ateş ettim. Öldürme amacım yoktu." dedi.