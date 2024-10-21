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        Adana'da iş arkadaşını av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki çiftlikte birlikte çalıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:16
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        Adana'da iş arkadaşını av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki çiftlikte birlikte çalıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Dörtağaç Mahallesi'ndeki çiftlikte Ramazan Gülsever'in (27) öldürülmesine ilişkin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık E.B. (69) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Taraf avukatları ve müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Sanık, savunmasında, birlikte çalıştığı Gülsever'in kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Bahçede çalıştığım sırada yanıma gelip bana tokat attı. Korkutmak için tüfekle ateş ettim. Öldürme amacım yoktu." dedi.

        Gülsever'in kardeşi M. Gülsever ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Öğrendiğim kadarıyla olay günü sanık ve ağabeyim para meselesi nedeniyle tartışmışlar. Ağabeyim sanığa hakaret etmemiş. Çiftliğin başka işleri için oradan ayrılmaya çalışırken cinayet gerçekleşmiş." diye konuştu.

        Cumhuriyet savcısının görüşü ile avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, E.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Dörtağaç Mahallesi'ndeki çiftlikte 8 Kasım 2023'te, iş arkadaşı Gülsever'i av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan E.B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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