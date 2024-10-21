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        Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 21:36 Güncelleme: 21.10.2024 - 21:40
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        Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        B.K. idaresindeki 42 L 2371 plakalı elma yüklü tır, Pozantı-Çamardı kara yolunda devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.

        B.K, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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