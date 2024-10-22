Adana'da boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini yaralayan kişi yakalandı

Yaralanan A.T. ile S.K. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde İ.T. (24), boşanma aşamasındaki eşi A.T. (21) ve kayınpederi S.K'ye (50) tabancayla ateş etti.

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