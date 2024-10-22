Adana'da boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini yaralayan kişi yakalandı
Adana'da boşanma aşamasındaki karısını ve kayınpederini silahla yaraladıktan sonra gasbettiği motosikletle kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da boşanma aşamasındaki karısını ve kayınpederini silahla yaraladıktan sonra gasbettiği motosikletle kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde İ.T. (24), boşanma aşamasındaki eşi A.T. (21) ve kayınpederi S.K'ye (50) tabancayla ateş etti.
İ.T. daha sonra olay yerinde gasbettiği motosikletle kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.T. ile S.K. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.