GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ağabeyini yaraladığı gerekçesiyle Aslan’a husumet beslediği öne sürülen zanlı Ahmet D’nin ifadesinde, Aslan ile aralarında tartışma çıktığını, bu sırada Aslan’ın kendisine küfretmesi nedeniyle tabancayla ateş ettiğini iddia etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla saldırıyı Ahmet D'nin (21) gerçekleştirdiğini ve kuzeni Mehmet D'nin (19) kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtığını belirledi.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli ve kaçmasını sağlayan kuzeni yakalandı.

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