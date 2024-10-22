GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi tabancayla annesini ve anneannesini öldürdü, babasını ağır yaraladı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia ederek, "O iftira ispatlanacak." dedi.

Minteha Aydın ve Ülfet Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan İlyas Aydın'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Zanlının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde S. Aydın (26), annesi Minteha (61) ve babası İlyas Aydın (63) ile anneannesi Ülfet Köse'ye (80), uyudukları sırada tabancayla ateş etti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tabancayla ateş ettiği annesi ve anneannesini öldürüp, babasını ağır yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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