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        Adana'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 20:17 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:25
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        Adana'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Özge Demiryürek (30) yönetimindeki 01 FA 754 plakalı otomobil, Güneri Mahallesi'nde park halindeki 01 AKS 507 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada Demiryürek (30) ile Kerziban Demir (43) ve 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

        Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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