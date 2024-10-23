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        Adana'da Türkistanlı Şir Muhammed Bek adına yazılan kitap tanıtıldı

        Adana'da Emin Yarımoğlu'nun kaleme aldığı "Korbaşı: Türkistan Milli İstiklal Hareketi Liderlerinden Şir Muhammed Bek" adlı kitap tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 20:52 Güncelleme: 23.10.2024 - 21:50
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        Adana'da Türkistanlı Şir Muhammed Bek adına yazılan kitap tanıtıldı
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        Adana'da Emin Yarımoğlu'nun kaleme aldığı "Korbaşı: Türkistan Milli İstiklal Hareketi Liderlerinden Şir Muhammed Bek" adlı kitap tanıtıldı.

        Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Sarıçam Belediyesi işbirliğinde belediyenin meclis salonunda düzenlenen etkinlikte, Türk kültürünün dünyada en önemli kültür olduğunu söyledi.

        Emin Yarımoğlu'nun kaleme aldığı "Korbaşı: Türkistan Milli İstiklal Hareketi Liderlerinden Şir Muhammed Bek" adlı eserin, Türk dünyasının sosyal ve kültürel bütünleşmesi sürecinde kalıcı bir eser olarak yerini alacağını aktaran Raev, şunları söyledi:

        "Türkistan coğrafyasının kahraman atalarımız tarafından yazılan destanlarının yer aldığı, tarihine, eşsiz bilgileri üzerinden ışık tutan böylesi bir çalışmanın, Türk Cumhuriyeti’nin 100. ve TÜRKSOY’un 30. kuruluş yıl dönümlerinin kutlandığı 2023 yılı içerisinde yayımlanmış olması ve tüm Türk dünyasına tanıtılarak duyurulmasının çok önemli ve anlamlı olduğuna yürekten inanıyorum. Bu nedenle bu araştırma kitabının yazarı Emin Yarımoğlu'nu, arşivlerinin tozlu raflarında duran değerli bilgileri yeniden canlandırdığı, görüşme ve mülakatlar sonucunda topladığı bilgilerle Türkistan’ın özgürlük mücadelesinde yer alan, başta Şir Muhammed Bek olmak üzere, nice yiğidin anı ve adlarını paylaştığı için bir kez daha kutluyor, Türk dünyasını bir araya getiren bu etkinliğimizin Türk halkımız için hayırlı ve uğurlu olmasını içtenlikle diliyorum."

        Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da 2 yıl önce Şir Muhammed Bek Anıt Parkı'nın açıldığını anımsattı.

        Anıt parkı fikrinin Türkistanlıların katıldığı bir sohbet sırasında ortaya çıktığını belirten Uludağ, "Anıt ve Türkistan dünyasında Şir Muhammed Bek, hem bizim onları hem onların bizi daha yakından tanımasına fırsat oldu. Bu vesileyle, bu parkın yapılmasına bize fikir önderliği yapan Türkistanlı dernek başkanımıza ve rahmetli Özbekistan Fahri Konsolosumuza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından "Korbaşıların Türkistan Milli İstiklal Hareketindeki Rolü" temalı paneli yapıldı, Emin Yarımoğlu'nun "Korbaşı: Türkistan Milli İstiklal Hareketi Liderlerinden Şir Muhammed Bek" adlı kitabı, yazarın katılımıyla tanıtıldı.

        Katılımcılar, daha sonra merkez Yüreğir ilçesindeki Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Merkezi'ne geçerek "Türkistan'dan Anadolu'ya" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

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