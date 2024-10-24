Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'daki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 01:03 Güncelleme: 24.10.2024 - 01:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'daki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Türkeli Mahallesi'nde dün otomobilin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan Emine Şimeli (52), Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan Şimeli'nin oğlu Muhammed M'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kozan'da dün Ayberk Arda A'nın kullandığı 01 D 6601 plakalı otomobil, refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan Muhammed M. (27) idaresindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklete çarpmıştı. Kazada Muhammed M. ve motosiklette bulunan annesi Emine Şimeli yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor

        Benzer Haberler

        Adana'da "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı
        Adana'da "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı
        Otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın kurtarılamadı
        Otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın kurtarılamadı
        Zihinsel engelli kıza cinsel istismardan yargılanan bekçi tutuklandı
        Zihinsel engelli kıza cinsel istismardan yargılanan bekçi tutuklandı
        Apart otel cinayeti davası sanığı: Ateş etmiş olsam durmam, ambulansı arama...
        Apart otel cinayeti davası sanığı: Ateş etmiş olsam durmam, ambulansı arama...
        Saimbeyli'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin başarısı
        Saimbeyli'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin başarısı
        Kamyonette 105 kilo eroin, kamyonda 92 kilo skunk ele geçirildi; 3 tutuklam...
        Kamyonette 105 kilo eroin, kamyonda 92 kilo skunk ele geçirildi; 3 tutuklam...