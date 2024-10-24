Adana'daki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Türkeli Mahallesi'nde dün otomobilin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan Emine Şimeli (52), Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Şimeli'nin oğlu Muhammed M'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kozan'da dün Ayberk Arda A'nın kullandığı 01 D 6601 plakalı otomobil, refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan Muhammed M. (27) idaresindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklete çarpmıştı. Kazada Muhammed M. ve motosiklette bulunan annesi Emine Şimeli yaralanmıştı.
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