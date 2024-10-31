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        Adana'da zeytin ağacına saklanmış uyuşturucu bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirilmesiyle ilgili dün gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 21:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 21:10
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        Adana'da zeytin ağacına saklanmış uyuşturucu bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirilmesiyle ilgili dün gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlı O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli O.K, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Dün, Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirilmesiyle ilgili şüpheli O.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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