Adana'da zeytin ağacına saklanmış uyuşturucu bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Dün, Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirilmesiyle ilgili şüpheli O.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirilmesiyle ilgili dün gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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