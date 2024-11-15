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        Adana'da baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu

        Adana'da deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:24
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        Adana'da baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu
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        Adana'da deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

        Merkez Çukurova ilçesinde 14 Kasım'da kiraladığı deniz bisikletiyle açıldığı baraj gölüne düşen Medine G'yi (15) arama çalışmaları devam etti.

        Bölgede inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cesedini buldu.

        Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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