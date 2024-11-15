Adana'da baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu
Adana'da deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Adana'da deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Merkez Çukurova ilçesinde 14 Kasım'da kiraladığı deniz bisikletiyle açıldığı baraj gölüne düşen Medine G'yi (15) arama çalışmaları devam etti.
Bölgede inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cesedini buldu.
Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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