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        Adana'da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren imamın cenazesi defnedildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, görevli olduğu caminin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden imamın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:42 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:42
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        Adana'da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren imamın cenazesi defnedildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, görevli olduğu caminin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden imamın cenazesi toprağa verildi.

        ​​​​​​​Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne dün ikindi namazını kıldırmak için giden ve aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan M.A'nın (16) bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren imam Tarık Karadağ'ın (48) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Buruk Mezarlığı'na götürülen cenaze, İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namazın ardından defnedildi.

        Cenaze törenine, Karadağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı da katıldı.

        Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camisi imamı Tarık Karadağ, dün aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan M.A'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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