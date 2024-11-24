Adana'da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren imamın cenazesi defnedildi

Cenaze törenine, Karadağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı da katıldı.

​​​​​​​Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne dün ikindi namazını kıldırmak için giden ve aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan M.A'nın (16) bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren imam Tarık Karadağ'ın (48) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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