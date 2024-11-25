Adana'da 2 otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastanede öldü

Adana'da, 2 otomobilin çarpması sonucu annesiyle 14 Kasım'da yaralanan 6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 14 Kasım'da yaya geçidinde, annesi Suriye uyruklu Rovva Hammud (44) ile 2 otomobilin kendilerine çarpması sonucu yaralanan Emirhan Hammud (6), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.