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        Adana'da evinde 7 silah ve uyuşturucu bulunan çocuk tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde ruhsatsız 6 tabanca ve pompalı tüfek ile 6 gram sentetik uyuşturucu bulunan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:58
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        Adana'da evinde 7 silah ve uyuşturucu bulunan çocuk tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde ruhsatsız 6 tabanca ve pompalı tüfek ile 6 gram sentetik uyuşturucu bulunan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Kavaklı Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, yaptıkları aramada çekyata ve yastığa gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, pompalı tüfek, 2 mermi ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Bunun üzerine şüpheli Ö.A. (14) gözaltına alındı.

        Ö.A'nın evde ailesiyle yaşadığını, silahları ve uyuşturucuyu ise sokakta bulup konutta sakladığını iddia ettiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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