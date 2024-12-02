GÜNCELLEME - Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Minibüste bulunan ve kazada yaralanan 7 kişiden 6'sının İstanbul'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen uçuş ekibi olduğu, görevin ardından dinlenmeye geçerken kazanın yaşandığı belirtildi.

Cenazenin uçakla İstanbul'a götürüleceği ve burada defnedileceği öğrenildi.

Hasan Eren'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Pilot olduğu öğrenilen Eren'in cenazesi, işlemlerinin ardından İstanbul'dan gelen ağabeyi Seval Eren ve yakınlarına teslim edildi.

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