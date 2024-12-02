Adana'da ağabeyi 2 meslektaşını darbeden öğretmen açığa alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağabeyi iki meslektaşını darbeden kadın öğretmen açığa alındı.

Camili Akarca Ortaokulunda 28 Kasım'da yaşanan ve iki öğretmenin darbedildiği olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, ağabeyi aynı okulda görev yaptığı iki meslektaşını darbeden kadın öğretmen S.B.Ö. açığa alındı.