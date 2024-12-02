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        Adana'da ağabeyi 2 meslektaşını darbeden öğretmen açığa alındı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağabeyi iki meslektaşını darbeden kadın öğretmen açığa alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 22:14 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:14
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        Adana'da ağabeyi 2 meslektaşını darbeden öğretmen açığa alındı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağabeyi iki meslektaşını darbeden kadın öğretmen açığa alındı.

        Camili Akarca Ortaokulunda 28 Kasım'da yaşanan ve iki öğretmenin darbedildiği olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, ağabeyi aynı okulda görev yaptığı iki meslektaşını darbeden kadın öğretmen S.B.Ö. açığa alındı.

        Öte yandan, gözaltına alınan S.B.Ö'nün ağabeyinin sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

        - Olay

        Camili Akarca Ortaokulunda görevli öğretmen S.B.Ö. ile başka bir öğretmen arasında ders programıyla ilgili tartışma çıktığı öne sürülmüştü. S.B.Ö'nün durumu anlatması üzerine okula giden ağabeyi, kız kardeşinin tartıştığı öğretmen ile kavgayı ayırmak için araya giren başka bir öğretmeni darbetmişti. Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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