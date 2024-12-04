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        Adana'daki trafik kazasında yaralanan kadının karnındaki bebeği öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişiden hamile Esra Özata'nın karnındaki 7,5 aylık bebeği öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:23
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        Adana'daki trafik kazasında yaralanan kadının karnındaki bebeği öldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişiden hamile Esra Özata'nın karnındaki 7,5 aylık bebeği öldü.

        Kozan-Feke kara yolunun Çulluuşağı mevkisinde dün meydana gelen kazada yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

        Kazada yaralanan ve durumu ağır olan Hamide Özata ve Esra Özata, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Hastanede tedavisi süren 7,5 aylık hamile Esra Özata'nın karnındaki bebeği ise öldü.

        Kozan-Feke kara yolunun Çulluuşağı mevkisinde dün, Ertuğrul Özata'nın kullandığı 01 SE 010 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Naci Karatop idaresindeki 01 D 6771 plakalı kamyonet çarpıştı. Otomobil sürücüsü Ertuğrul Özata ile araçtaki Hamide ve Esra Özata'nın, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın Feke ilçesinde gerçekleştirilecek cenaze törenine gittikleri öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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