Adana'daki trafik kazasında yaralanan kadının karnındaki bebeği öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişiden hamile Esra Özata'nın karnındaki 7,5 aylık bebeği öldü.

Kozan-Feke kara yolunun Çulluuşağı mevkisinde dün meydana gelen kazada yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Kazada yaralanan ve durumu ağır olan Hamide Özata ve Esra Özata, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.