Adana'da ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Ekipler, 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi takibe aldı.

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