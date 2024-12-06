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        Adana'da 15 öğrenci polislerin desteğiyle bağlama eğitimi aldı

        Adana'da polislerin desteğiyle bağlama eğitimi alan öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'a makamında müzik dinletisi sunarak teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:21
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        Adana'da 15 öğrenci polislerin desteğiyle bağlama eğitimi aldı
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        Adana'da polislerin desteğiyle bağlama eğitimi alan öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'a makamında müzik dinletisi sunarak teşekkür etti.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, "Gücümüz Sevgimiz Projesi" kapsamında Vehbi Necip Savaşan Ortaokulu'nda bağlama kursu açtı.

        Çocukların suçtan uzak durmaları, sosyal bağlar kurmaları, el ve göz koordinasyonunu geliştirmeleri amacıyla verilen kursta 15 öğrenci bağlama eğitimi aldı.

        Kursta bağlama çalmayı öğrenen kız öğrenciler, makamında ziyaret ettikleri İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'a müzik dinletisi sundu.

        Arıkan, öğrencilere çalışmalarında başarı dileyerek, "Çok güzel bir konser sundunuz. Bu küçük yaşta bir enstrüman öğrenip çalmanız çok önemli ve keyifli. Gelecek yaşamınızda bu aktiviteyi değerlendirmenizi istiyorum. Bundan sonraki konserde farklı melodi ve parçalar bekliyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden 10 yaşındaki Nazmiye Nur Ergül, okullarında bağlama kursu verileceğini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ve hemen katıldığını anlattı.

        Aynı yaştaki Nursima Sümbül de kendilerine bağlama kursuna katılma imkanı verdikleri için polislere teşekkür ederek, "Bağlama çalmak için çok hevesliydim. Kurs sayesinde bağlama çalmaya başladım ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Müzik beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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