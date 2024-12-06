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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dava kapsamında tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:36
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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        Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dava kapsamında tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Suriyeli sanık A.Ş. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütüne katıldığını, örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliğinin bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığını, DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirterek, A.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık A.Ş, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve silahlı eğitim almadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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