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        Adana'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla biri avukat 4 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da cezaevindeki bir hükümlüye uyuşturucu götürdüğü ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen avukatın da arasında olduğu tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:31 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:31
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        Adana'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla biri avukat 4 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da cezaevindeki bir hükümlüye uyuşturucu götürdüğü ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen avukatın da arasında olduğu tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar avukat F.G.K. ile G.U, H.Ş. ve A.H. ve avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.K.G, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

        "Sanıklardan H.Ş. ve A.H. benim müvekkilimdir. Sanık G.U. ile de H.Ş. aracılığıyla tanıştım. G.U'ya ait eve 2 defa gittim. Fakat kimseye uyuşturucu madde taşımadım, bu iddialar asılsızdır. Ayrıca Suluca L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna da zarf içinde uyuşturucu götürmedim. Annemin hastalığı bulunmaktadır. Bakıma ihtiyacı vardır. Buna ilişkin raporları dosyaya sunduk. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Savunmaları alınan diğer sanıklar da uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek, tahliye ya da beraat talebinde bulundu.

        Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların bu aşamada mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

        Mahkeme heyeti de tutuklulukta kaldığı süre, annesinin hastalığına ilişkin sağlık raporu, suç vasfının değişme ihtimali de dikkate alınarak sanık F.G.K'nin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 8 Mart'ta avukat F.G.K. ile G.U, H.Ş. ve A.H. tutuklanmıştı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan G.U, H.Ş. ve A.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar, F.G.K'nin ise "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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