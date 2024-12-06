Saimbeylili öğrenciler muz serasını gezdi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinden bir grup öğrenci ve öğretmen, il merkezindeki muz serasını gezdi.

Kaymakam Emre Açar, Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda bir araya geldiği öğrencilerin yemekte bulunan muzun nasıl yetiştiğini merak ettiklerini söylemeleri üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu'na sera ziyareti programı yapılması için talimat verdi.