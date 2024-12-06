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        Saimbeylili öğrenciler muz serasını gezdi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinden bir grup öğrenci ve öğretmen, il merkezindeki muz serasını gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:41
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        Saimbeylili öğrenciler muz serasını gezdi
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinden bir grup öğrenci ve öğretmen, il merkezindeki muz serasını gezdi.

        Kaymakam Emre Açar, Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda bir araya geldiği öğrencilerin yemekte bulunan muzun nasıl yetiştiğini merak ettiklerini söylemeleri üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu'na sera ziyareti programı yapılması için talimat verdi.

        Açar'ın talimatı üzerine çeşitli okullardan 15 öğrenci ile 3 öğretmen, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'ndeki muz seralarına götürüldü.

        Seraları gezerek incelemelerde bulunan öğrenciler, Adana Muz Üreticileri Birliği Başkanı İsmet Çelik ve üretici Mehmet Çelik'ten bilgi aldı.

        Öğrenciler gezi kapsamında ayrıca Adana'daki bazı liseleri de ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri

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