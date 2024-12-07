Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis şehit oldu

Yaralanan sürücü ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memuru Akgül'ün şehit olduğunu belirledi.

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