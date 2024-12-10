Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektör yardımcısı görevden alındı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'nın rektör yardımcılığı görevinden alındığını bildirdi.
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'nın rektör yardımcılığı görevinden alındığını bildirdi.
Üniversiteden, rektör yardımcısının görevinden alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya tamamen şahsını ilgilendiren bir durum sebebiyle adli mercilerle soruşturma başlatılması ve durumdan haberdar olunması üzerine 9 Aralık itibarıyla rektör yardımcılığı görevinden alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.
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