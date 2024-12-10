Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektör yardımcısı görevden alındı

Açıklamada, "Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya tamamen şahsını ilgilendiren bir durum sebebiyle adli mercilerle soruşturma başlatılması ve durumdan haberdar olunması üzerine 9 Aralık itibarıyla rektör yardımcılığı görevinden alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.