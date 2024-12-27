GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 zanlı yakalandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcılığının 25 şüpheli hakkında yakalama kararı vermesinin ardından özel harekat polislerinin desteğiyle çalışma başlattı.
Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.
Adreslerdeki aramada, suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 25 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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