Adana'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun anne ve babası gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, Dinç'in öldürülmesiyle ilgili anne ve babayı gözaltına aldı.

Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babası gözaltına alındı.

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