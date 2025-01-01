Adana'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun anne ve babası gözaltına alındı
Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babası gözaltına alındı.
Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babası gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Aralık 2024'te merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde Rafet Dinç'in yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.
Jandarma ekipleri, Dinç'in öldürülmesiyle ilgili anne ve babayı gözaltına aldı.
Evde arama yapan ekipler, şüpheli anne ve babayı İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde 31 Aralık'ta yol kenarında ölü bulunan Rafet Dinç'in silahla vurulduğu belirlenmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.