GÜNCELLEME - Adana'da savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Adana'da görevli savcı adayı otel odasında ölü bulundu.
Adana'da görevli savcı adayı otel odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan M.C.Y'den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine M.C.Y'nin kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, M.C.Y'nin otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, M.C.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Savcı adayının cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Otopsinin tamamlanmasının ardından cenaze aileye teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.