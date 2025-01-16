Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

        Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 27 kişiye yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 07:58 Güncelleme: 16.01.2025 - 07:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
        ABONE OL

        Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 27 kişiye yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet savcılığının 27 zanlı hakkında yakalama kararı vermesinin ardından çalışma başlattı.

        Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.

        Adreslerdeki aramalarda, suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 20 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Narkotik ekipleri, adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler

        Benzer Haberler

        Adana'da kaçak silah imalatı yapan sanığa 5 yıl hapis
        Adana'da kaçak silah imalatı yapan sanığa 5 yıl hapis
        Bıçaklı, kaldırım taşlı komşu kavgası, kamerada
        Bıçaklı, kaldırım taşlı komşu kavgası, kamerada
        Saimbeyli'de "Bilgi ve Kültür Şöleni" düzenlendi
        Saimbeyli'de "Bilgi ve Kültür Şöleni" düzenlendi
        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün yargılanması sü...
        Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün yargılanması sü...
        Adana'da köprüden ırmağa devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı
        Adana'da köprüden ırmağa devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı